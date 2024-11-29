На Тернопільщині чоловіка засипало зерном

29 листопада о 12:45 на номер екстреного виклику 101 надійшло тривожне повідомлення: у селі Млинівці Зборівської територіальної громади чоловіка засипало зерном в елеваторі. Ситуація була критичною, адже життю людини загрожувала реальна небезпека.

На місце події оперативно вирушив черговий караул пожежно-рятувальної служби з міста Зборів. Співробітники ДСНС разом із працівниками підприємства провели рятувальні роботи, спрямовані на визволення постраждалого.

Завдяки злагодженим і професійним діям, о 14:08 рятувальна операція завершилася успішно — чоловіка врятували та передали медикам для надання необхідної допомоги.

🔴 Цей випадок нагадує нам, наскільки важливими є увага до безпеки та злагодженість дій під час надзвичайних ситуацій.