За позовом прокурора три земельні ділянки природно- заповідного призначення вартістю півмільйона гривень будуть повернуті державі

Господарський суд Тернопільської області задоволивпозов Тернопільської обласної прокуратури в інтересахдержави про усунення перешкод в користуванні землями на території Національного природного парку «Дністровський каньйон» шляхом скасування державної реєстрації права власності та повернення у державну власність трьох земельних ділянок загальною площею 5 га, вартістю згідно з усередненим показникомнормативної грошової оцінки земель природно-заповідного фонду майже півмільйона гривень.

Прокурором у суді доведено, що землі Національного природного парку «Дністровський каньйон» вибули з державної власності незаконно. Вони були передані спочатку у приватну власність, а після добровільної відмови від них громадян – до комунальної власності Заліщицької міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки вони є землями природно-заповідного фонду, мають виключне значення у відновленні та збереженні природоохоронної цінності території і забезпечення екологічної природної рівноваги в регіоні, то повинні належати державі. Суд погодився з позицієюпрокуратури щодо повернення земель державі.

Участь у розгляді справи забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Довідково: Національний природний парк «Дністровський каньйон» утворений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів лісостепової зони в районі середньої течії річки Дністер в межах Чортківського району та є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а його територія охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території парку зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку.