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У Тернополі з 16 до 19 вересня по девʼять годин вимикатимуть світло: які адреси

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АТ «Тернопільобленерго» повідомляє про тимчасове знеструмлення споживачів у Тернополі у зв’язку з реконструкцією однієї з високовольтних підстанцій.

Електропостачання за окремими адресами буде призупинено з 16 по 19 вересня 2026 року щодня з 08:00 до 17:00.

Без електроенергії тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

  • вул. Галицька, 17, 17А, 29, 29Б, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 54;

  • вул. Енергетична;

  • вул. Енергетична бічна, 5, 5А;

  • вул. Квітова, 15А;

  • вул. Чарнецького;

  • вул. Над Яром;

  • вул. Підгородня;

  • вул. Квітки Цісик;

  • вул. Леонтовича;

  • вул. Марка Вовчка;

  • вул. Весела, 1–32;

  • вул. Коцюбинського;

  • вул. Бордуляка;

  • вул. Петрушевича;

  • вул. Збаразька, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33, 35, 37, 39;

  • вул. Злуки, 2, 4, 4А, 8;

  • вул. Заміська, 16;

  • вул. Бойківська, 24, 26, 28.

У «Тернопільобленерго» зазначають, що проведення робіт необхідне для підвищення надійності та якості електропостачання, а також покращення технічного стану електричних мереж.

Споживачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості завчасно підготуватися до періоду відсутності електропостачання.

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