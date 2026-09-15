У Тернополі з 16 до 19 вересня по девʼять годин вимикатимуть світло: які адреси

АТ «Тернопільобленерго» повідомляє про тимчасове знеструмлення споживачів у Тернополі у зв’язку з реконструкцією однієї з високовольтних підстанцій.

Електропостачання за окремими адресами буде призупинено з 16 по 19 вересня 2026 року щодня з 08:00 до 17:00.

Без електроенергії тимчасово можуть залишитися споживачі за такими адресами:

вул. Галицька, 17, 17А, 29, 29Б, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 54;

вул. Енергетична;

вул. Енергетична бічна, 5, 5А;

вул. Квітова, 15А;

вул. Чарнецького;

вул. Над Яром;

вул. Підгородня;

вул. Квітки Цісик;

вул. Леонтовича;

вул. Марка Вовчка;

вул. Весела, 1–32;

вул. Коцюбинського;

вул. Бордуляка;

вул. Петрушевича;

вул. Збаразька, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33, 35, 37, 39;

вул. Злуки, 2, 4, 4А, 8;

вул. Заміська, 16;

вул. Бойківська, 24, 26, 28.

У «Тернопільобленерго» зазначають, що проведення робіт необхідне для підвищення надійності та якості електропостачання, а також покращення технічного стану електричних мереж.

Споживачів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості завчасно підготуватися до періоду відсутності електропостачання.