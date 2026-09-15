У Тернополі втретє за рік зупинили водійку електросамоката у стані сп’яніння

У Тернополі під час комендантської години патрульні зупинили кермувальницю електросамоката, у якої виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час спілкування з жінкою інспектори також з’ясували, що протягом року вона вже двічі притягувалася до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Кермувальниця погодилася пройти огляд у медичному закладі. Лікар-нарколог підтвердив стан наркотичного сп’яніння.

Під час поверхневої перевірки патрульна виявила у жінки речовину зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На кермувальницю патрульні склали протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягувалася до відповідальності за таке порушення.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.