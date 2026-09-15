Передчасно перестало битися серце підполковника поліції Тернопільщини Олексія Криворучка

Внаслідок важкої недуги на 49-му році життя передчасно помер співробітник поліції Тернопільщини Олексій Криворучко.

Понад 25 років свого життя Олексій присвятив службі в органах внутрішніх справ та Національній поліції. За цей час він пройшов шлях від інспектора відділу професійної підготовки до заступника начальника управління – начальника відділу професійного забезпечення управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області. Був учасником бойових дій, брав участь у міжнародних миротворчих місіях.

Останні роки, попри важку недугу, Олексій продовжував працювати провідним фахівцем тренінгового центру поліції Тернопільщини. До останнього залишався в строю, ділився з колегами своїм багаторічним досвідом, підтримував і допомагав – настільки, наскільки дозволяли сили.

Олексій активно займався спортом. Він був неодноразовим призером чемпіонатів ФСТ «Динамо» з гирьового спорту та поліатлону, а також представляв Тернопільщину на чемпіонатах України ФСТ «Динамо».

Наполегливість, витримка та прагнення до перемоги, які він проявляв на змаганнях, були притаманні йому і в роботі.

Колеги знали Олексія як професійного, відповідального та принципового правоохоронця, який сумлінно виконував свої службові обов’язки. Його вирізняли порядність, людяність, доброзичливість і готовність завжди прийти на допомогу. Для багатьох він був не лише досвідченим офіцером і наставником, а й близькою по духу людиною, на яку завжди можна було покластися.

У Олексія залишилися дружина Галина, син Олексій та батьки. Дружина Галина працює в Управлінні організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Тернопільщини. Син Олексій продовжує справу свого батька – навчається на другому курсі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Тернопільській області висловлюють щирі співчуття родині та близьким Олексія.

Розділяємо ваш біль і скорботу. Нехай світла пам’ять про Олексія назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.

Прощання з Олексієм відбудеться у Будинку скорботи на вул. Микулинецькій. Панахида – сьогодні, 15 вересня, о 19:00. Чин похорону – завтра, 16 вересня, о 12:00.

Вічна пам’ять!