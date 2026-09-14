На Тернопільщині рибоохоронний патруль вилучив 8 заборонених знарядь лову

Тернопільський рибоохоронний патруль продовжує патрулювання водних об’єктів області задля охорони та збереження рибних популяцій.

У період із 1 до 14 вересня 2026 року головні державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з громадськими інспекторами виявили порушення природоохоронного законодавства.

За результатами проведеної роботи склали 5 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

Також інспектори склали 8 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. Відповідно до цих актів вилучили 8 заборонених знарядь лову.

За цей період на правопорушників наклали штрафи на загальну суму 782 гривні. Ще 595 гривень сплачено до Державного бюджету.

У Тернопільському рибоохоронному патрулі закликають рибалок дотримуватися природоохоронного законодавства.

Про виявлені порушення просять повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 52-00-22, (097) 427-85-95 та (096) 655-87-58.

Крім того, Управління шукає до своєї команди молодих, амбітних, енергійних та вмотивованих працівників, яким небайдужа доля рибної галузі. Зацікавленим пропонують телефонувати за номером (0352) 52-00-22.