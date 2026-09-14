13-річна вокалістка з Тернополя підкорила суддів «Україна має талант» рідкісною технікою йодлю (відео)

13-річна Злата Клепач із Тернополя взяла участь у шоу «Україна має талант» 2026. Юна вокалістка володіє рідкісною технікою співу — йодлем, яку продемонструвала на сцені проєкту.

Особливий талант Злати два роки тому розгледіла її викладачка з вокалу. Спочатку дівчинка не надто позитивно сприймала свою незвичайну здібність. Згодом вона зрозуміла, що саме ця особливість допомагає їй вирізнятися серед тисяч інших вокалістів.

Йодль — техніка співу, яка передбачає швидке чергування грудного та головного регістрів і створює характерне звучання голосу. Володіє нею лише невеликий відсоток співаків. Злата вирішила не приховувати свою особливість, а розвивати її.

Талант юної вокалістки свого часу оцінила й заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Вона сказала Златі, що саме завдяки незвичайній техніці дівчина буде вирізнятися серед тисяч звичайних вокалістів.

На сцені «Україна має талант» 2026 Злата вирішила показати, що її незвичайна техніка — не просто особливість голосу, а справжня перевага.

Юна вокалістка продемонструвала своє вміння співати йодлем та здивувала суддів характерним звучанням цієї рідкісної техніки.

«В Україні я не бачила спеціалістів саме у цьому жанрі. Злата, від мене — “так”», — сказала Олена Кравець.

За виступ Злата Клепач отримала три «так» від суддів та пройшла далі у шоу.