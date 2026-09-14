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22 клопотання — задовольнити, 6 — відхилити: рішення земельної комісії при Тернопільській ОВА

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10 вересня 2026 року відбулося шосте у цьому році засідання земельної комісії при Тернопільській обласній військовій адміністрації, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

До складу комісії входить представник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
📌 На розгляд комісії винесено 28 клопотань від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
Серед питань, які розглядалися:
🔹 18 – щодо затвердження технічної документації із землеустрою;
🔹 1 – щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
🔹 1 – щодо передачі земельної ділянки у постійне користування;
🔹 5 – щодо припинення права постійного користування земельними ділянками;
🔹 1 – щодо затвердження документації із землеустрою щодо об’єднання та поділу земельної ділянки;
🔹 1 – щодо приведення договору оренди у відповідність до чинного законодавства;
🔹 1 – щодо надання письмової згоди на розміщення об’єктів та/чи споруд на земельній ділянці.
📋 За результатами розгляду документів та матеріалів комісія рекомендувала голові обласної військової адміністрації:
✅ підготувати розпорядження щодо задоволення 22 клопотань, з них 11 – із зобов’язанням у подальшому дотримуватися вимог чинного законодавства щодо встановлення обмежень для об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які потрапляють до технічної документації із землеустрою;
❌ відмовити у задоволенні 5 клопотань щодо земельних ділянок у зв’язку з припиненням права постійного користування та з урахуванням вимог чинного законодавства;
❌ відмовити в задоволенні 1 клопотання у зв’язку з розташуванням земельної ділянки в населеному пункті, де обласна державна адміністрація не здійснює розпорядження нею.
 

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