22 клопотання — задовольнити, 6 — відхилити: рішення земельної комісії при Тернопільській ОВА
10 вересня 2026 року відбулося шосте у цьому році засідання земельної комісії при Тернопільській обласній військовій адміністрації, повідомляють у Держпродспоживслужбі.
До складу комісії входить представник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
На розгляд комісії винесено 28 клопотань від суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
Серед питань, які розглядалися:
18 – щодо затвердження технічної документації із землеустрою;
1 – щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
1 – щодо передачі земельної ділянки у постійне користування;
5 – щодо припинення права постійного користування земельними ділянками;
1 – щодо затвердження документації із землеустрою щодо об’єднання та поділу земельної ділянки;
1 – щодо приведення договору оренди у відповідність до чинного законодавства;
1 – щодо надання письмової згоди на розміщення об’єктів та/чи споруд на земельній ділянці.
За результатами розгляду документів та матеріалів комісія рекомендувала голові обласної військової адміністрації:
підготувати розпорядження щодо задоволення 22 клопотань, з них 11 – із зобов’язанням у подальшому дотримуватися вимог чинного законодавства щодо встановлення обмежень для об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які потрапляють до технічної документації із землеустрою;
відмовити у задоволенні 5 клопотань щодо земельних ділянок у зв’язку з припиненням права постійного користування та з урахуванням вимог чинного законодавства;
відмовити в задоволенні 1 клопотання у зв’язку з розташуванням земельної ділянки в населеному пункті, де обласна державна адміністрація не здійснює розпорядження нею.