22 клопотання — задовольнити, 6 — відхилити: рішення земельної комісії при Тернопільській ОВА

підготувати розпорядження щодо задоволення 22 клопотань, з них 11 – із зобов’язанням у подальшому дотримуватися вимог чинного законодавства щодо встановлення обмежень для об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які потрапляють до технічної документації із землеустрою;