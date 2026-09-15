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На Тернопільщині 22-річну матір двох дітей намагалися завербувати для сексуальної експлуатації за кордоном

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Слідчі тернопільської поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо вербування 22-річної матері двох малолітніх дітей для сексуальної експлуатації за кордоном.

За матеріалами слідства, 35-річна жителька Київщини познайомилася з потерпілою через інтернет. Дізнавшись, що жінка сама виховує двох дітей, має значні кредитні зобов’язання та перебуває у скрутному матеріальному становищі, вона запропонувала їй «заробіток» за кордоном — надання послуг сексуального характеру.

Працівники міграційної поліції Тернопільщини спільно зі слідчими викрили схему та запобігли виїзду жінки за кордон і її подальшій сексуальній експлуатації.

Фігурантку обвинувачують за ч. 1 ст. 149 КК України — торгівля людьми. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Жінці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У поліції наголошують, що складне матеріальне становище та вразливий стан людини не дають права використовувати її у власних корисливих цілях.

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