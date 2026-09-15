Конденсат у наметі, або Як захистити спальник від вологи



Прокинутися вранці в туристичному наметі та виявити, що стінки зсередини вкриті краплями води, а спальник у ногах став неприємно вологим — класична ситуація для походів у міжсезоння чи прохолодні ночі.

Волога з’являється не через дірки в тентах, а через просту фізику: людське тіло за ніч виділяє до пів літра вологи у вигляді пари, яка піднімається й осідає на холодній внутрішній поверхні тенту. Якщо він одношаровий або вентиляція налаштована неправильно, ця волога стікає вниз і вбирається у спальник , повністю знижуючи його здатність утримувати тепло.

Організація правильної вентиляції

Головний ворог конденсату — застояне повітря. Як би холодно не було на вулиці, повністю закривати всі блискавки та віконця намету не можна.

Відкривайте вентиляційні клапани: сучасні двошарові намети обов’язково мають верхні вентиляційні віконця. Залишайте їх відкритими навіть у прохолодну погоду. А якщо конструкція дозволяє, робіть невелику щілину на вході або підтягуйте зовнішній тент так, щоб знизу забезпечувався постійний притік свіжого повітря. Рух повітря виштовхує вологу назовні швидше, ніж вона встигає сконденсуватися всередині.

Двошарові намети та правильна установка

Використовуйте двошарові моделі: внутрішній намет із «дихаючої» тканини або сітки діє як бар’єр. Пара проходить крізь нього, осідає на внутрішньому боці зовнішнього водонепроникного тенту і стікає по ньому в землю, не доходячи до вашого спальника.

Уникайте контакту шарів: якщо внутрішній намет у результаті сильного вітру чи натягу торкається мокрого зовнішнього тенту, волога миттєво перебирається всередину.

Правильне місце для стоянки — не менш важлива. Не ставте табор у низинах, біля води чи на густій мокрій траві, де вологість повітря максимальна. Вибирайте підвищення, де є хоча б мінімальний рух повітря.

Захист спальника від стінок намету

Представники бренду туристичного спорядження https://www.rockfront.com.ua/ зазначають, що навіть за ідеальної вентиляції випадковий дотик спальника до вологої стінки намету під час сну неминуче призведе до намокання утеплювача. Тож розміщуйтеся по центру: контролюйте, щоб довжина намету відповідала вашому зросту. Ноги та голова не повинні впиратися в тканину.

Використовуйте захисний чохол (біві-бег): легкий вологозахисний чохол поверх спальника повністю розв’язує проблему конденсату. Він захищає утеплювач від випадкових дотиків до стінок і вологого повітря навколо, при цьому пропускаючи випари від тіла завдяки мікропористій структурі.

Завжди беріть з собою невеликий туристичний рушник із мікрофібри. Вранці за хвилину протріть стінки тенту зсередини, щоб прибрати основну масу конденсату до того, як почнете збирати речі.

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