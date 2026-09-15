75 тисяч євро за зменшення штрафів: НАБУ викрило посадовців податкової Тернопільщини

НАБУ і САП викрили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро.

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

Під час передачі хабаря через посередника злочин викрили. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Перевіряється причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС в Тернопільській області.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.