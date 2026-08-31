10:51 | 31.08.2026
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Пантеон Героїв 

Понад два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Сергій Гончук з Тернопільщини

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Гончук Сергій Федорович відійшов у вічність на 49-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Повідомляє тернопільський міський голова СергіЙ НАДАЛ.

Сергій вважався зниклим безвісти з 19 серпня 2024 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

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