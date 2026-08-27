На Курбаса, Овочевій і Текстильній: у Тернополі гасили три пожежі

У Тернополі 26 серпня рятувальники ліквідували три пожежі. Горіла суха трава, сміття у закинутому дачному будинку та недіюча будівля.

Вдень пожежа виникла на вулиці Леся Курбаса — там зайнялася суха трава.

Увечері рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Овочевій. У закинутому дачному будинку горіло сміття.

Ще один виклик надійшов з вулиці Текстильної. На другому поверсі недіючої будівлі загорілися сміття та речі побутового вжитку. Вогонь пошкодив стіни й стелю. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати у засобах захисту органів дихання.

Усі три пожежі ліквідували рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

У ДСНС наголошують, що суха трава та сміття можуть швидко спричинити масштабнішу пожежу. Жителів закликають не палити сухостій і сміття та не залишати відкритий вогонь без нагляду. У разі пожежі потрібно телефонувати за номером 101.