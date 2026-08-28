Прапори НОК України підняли на Бребенескулі: у Карпатах завершили символічну акцію

У День Незалежності України, 24 серпня, колектив Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка здійснив патріотичне сходження Карпатами. Учасники піднялися на гору Бребенескул заввишки 2035 метрів та встановили на вершині прапори Національного олімпійського комітету України та Олімпійської академії України.

Під час мандрівки учасники також відвідали вершину Менчул (1998 м) та високогірне озеро Бребенескул, розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря.

Особливим цей підйом став через завершення багаторічної акції «Прапори НОК України та Олімпійської академії України на найвищих вершинах Українських Карпат». Відтепер олімпійські прапори побували на всіх українських карпатських вершинах, висота яких перевищує 2000 метрів.

Ініціаторами проєкту стали Андрій Огнистий, Тернопільське обласне відділення НОК України на чолі з Іваном Калауром, обласне відділення Олімпійської академії України та ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Сходження очолив голова профспілкової організації працівників університету Іван Каплун. До акції долучилися працівники ТНПУ, викладачі, професори, доценти, учителі фізичної культури, лікарі та прихильники активного відпочинку.

Організатори наголошують, що акція поєднує спорт, освіту, здоровий спосіб життя та національно-патріотичне виховання. Підняття прапорів на вершинах має символізувати силу духу, єдність та відданість олімпійським цінностям.

Завершення проєкту саме 24 серпня стало символічним — у День Незалежності України учасники підняли державницькі та олімпійські символи на одну з найвищих вершин Карпат.

«Шлях до вершини багато в чому нагадує шлях держави до утвердження своєї незалежності: він потребує наполегливості, єдності, віри у власні сили та готовності долати труднощі заради великої мети», — зазначають організатори.

За матеріалами Тернопільського національного педагогічного університету.