У Тернополі мама склала теоретичний іспит із 10-місячною донечкою: отримала 19 із 20

У Тернополі молода мама Катерина прийшла до сервісного центру МВС складати теоретичний іспит разом із 10-місячною донечкою Олександрою. Залишити дитину було ні з ким, адже чоловік жінки зараз захищає Україну.

Катерина заздалегідь запитала в соцмережах, чи можна прийти на іспит із немовлям. Після звернення з нею зв’язалися представники сервісних центрів МВС та з’ясували обставини.

Коли жінка приїхала до ТСЦ у Тернополі, маленька Олександра не хотіла залишатися без мами. Тож керівник центру Володимир Рудик вирішив не відмовляти жінці через присутність дитини, а знайти рішення.

Катерині надали можливість скласти іспит в екзаменаційному класі без інших кандидатів. У результаті вона впоралася всього за 4 хвилини та правильно відповіла на 19 із 20 запитань.

За словами жінки, до іспиту вона готувалася кілька тижнів — переважно тоді, коли донечка спала.

У сервісному центрі зазначили, що ця історія стала прикладом того, як завдяки комунікації та людяному підходу можна знайти рішення навіть у нестандартній ситуації.