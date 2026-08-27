Ремонт мали завершити ще у травні: у Чорткові розривають договір із підрядником

У Чорткові розривають договір із підрядною організацією, яка мала відремонтувати ділянку дороги на вулиці Степана Бандери біля мистецької музичної школи імені Володимира Мармуса. Роботи планували завершити ще до 31 травня, однак терміни кілька разів переносили.

Про ситуацію повідомили у Чортківській міській раді.

За договором ТОВ «Автомагістраль – Захід» мало перекласти 910 квадратних метрів бруківки та замінити бордюри. Вартість робіт становить 1 815 642 гривні.

Підрядника визначили за результатами відкритого тендеру. Спочатку завершити ремонт мали до 31 травня 2026 року. Однак роботи затягнулися.

Як пояснюють у міськраді, підрядник неодноразово просив продовжити термін виконання робіт. Спочатку дедлайн перенесли до 30 червня, потім — до 15 серпня, а згодом — до 15 вересня.

Втім, суттєвого прогресу на об’єкті так і не дочекалися.

«Працівників на об’єкті майже ніколи немає», — зазначили у Чортківській міській раді.

Через тривале затягування ремонту 26 серпня КП «Благоустрій» направило підрядній організації офіційне повідомлення про розірвання договору.

У міськраді зазначають, що розуміли необхідність ремонту цієї ділянки, оскільки її стан був критичним для водіїв. Водночас тепер перед громадою постало питання, як завершувати роботи напередодні осінніх дощів та зими.

«Ми витратили багато часу на очікування, а в результаті маємо суцільне затягування», — наголосили у міськраді.

Мешканців Чортківської громади закликають висловити свою думку щодо ситуації.