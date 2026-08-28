«Чекаємо. Молимось. Віримо»: у Монастириській громаді відкрили Алею Надії

У Монастириській громаді 28 серпня відкрили Алею Надії — особливе місце, присвячене захисникам України, які нині перебувають у російському полоні або вважаються безвісти зниклими.

На алеї розмістили портрети воїнів. Для їхніх рідних та всієї громади це місце стало символом очікування, віри та любові.

«Ця алея — не про втрату, вона — про незламність», — наголошують у Монастириській міській територіальній громаді.

Кожен портрет на Алеї Надії — це історія окремої родини. На світлинах — батьки, сини, брати, чоловіки та друзі, на повернення яких продовжують чекати їхні близькі.

Під час відкриття священнослужителі освятили портрети захисників та помолилися за Героїв, яких громада чекає додому.

Особливим моментом стало встановлення біло-чорного прапора — Прапора Надії. Його встановив захисник Анатолій Копча, який нещодавно повернувся з російського полону.

Цей прапор став символом незламної віри у повернення українських військових, які досі перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими.

У громаді сподіваються, що настане день, коли кожен із зображених на Алеї Надії захисників повернеться додому та власноруч зніме свій портрет.

Чекаємо.

Молимось.

Віримо.