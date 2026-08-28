У Тернополі водій Mercedes влаштував ДТП, втік і відмовився від огляду на алкоголь

У Тернополі патрульні розшукали 31-річного водія Mercedes-Benz, який після дорожньо-транспортної пригоди залишив місце події. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду він відмовився.

ДТП сталася напередодні близько 18:00 на вулиці Енергетичній. За попередніми даними, водій Mercedes-Benz під час паркування зіткнувся з автомобілем Mazda. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Після зіткнення чоловік оглянув пошкодження автомобілів, однак замість того, щоб залишитися на місці події, поїхав.

Момент ДТП зафіксував очевидець. Він встиг записати номерний знак автомобіля та передав інформацію патрульним.

Завдяки цьому інспектори оперативно встановили автомобіль і розшукали його водія.

Під час спілкування з 31-річним чоловіком патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння водій відмовився.

На порушника склали адміністративні протоколи за трьома статтями КУпАП:

ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;

— порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП; ст. 122-4 — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

— залишення місця дорожньо-транспортної пригоди; ч. 4 ст. 130 — вживання алкоголю після ДТП до проходження огляду на стан сп’яніння.

Посвідчення водія у чоловіка вилучили.

Патрульні нагадують: після дорожньо-транспортної пригоди її учасники зобов’язані залишатися на місці події та діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

Правоохоронці також подякували небайдужому очевидцю, який допоміг встановити автомобіль та водія, причетного до ДТП.