Трактор Lovol: китайська техніка, яка конкурує у середньому сегменті

Ринок с/г техніки в Україні стабільно поповнюється моделями з Китаю. Бренд Lovol входить до переліку найпомітніших гравців середнього цінового сегмента. Помірна вартість і широкий модельний ряд тракторів Ловол визначили стабільний попит серед господарств різного масштабу. Розглянемо реальні переваги техніки перед дорожчими аналогами.

Чому Lovol став помітним брендом на ринку тракторів

Бренд належить корпорації Lovol Heavy Industry. Вона входить до групи Foton – одного з найбільших виробників сільгосптехніки в Азії. В Україні популярність бренду зросла завдяки доступній ціні та комплектації, наближеній до європейських стандартів:

гідропідсилювач керма;

двошвидкісний вал відбору потужності;

реверсивна коробка передач.

На платформі AGRO.RIA розміщено понад 80 оголошень про трактор Lovol, що дає змогу порівняти комплектації, рік випуску та ціну перед покупкою. Такий вибір пропозицій дозволяє підібрати модель під конкретні завдання господарства.

Модельний ряд, потужність і типові задачі

Модельний ряд Lovol охоплює діапазон потужностей від 24 до 105 к.с. Такою технікою закриваються задачі як присадибних ділянок, так і великих товарних господарств. Основні моделі, представлені на ринку:

Модель Потужність, к.с. Об’єм двигуна, куб. см Ціна на вторинному ринку, $ 244HX 24-33 1532 від 6 000 354E 35 2200 від 9 000 454 Plus 45 2980 від 11 500 TB-504 / FT 504 50 3500 11 500-21 375 FT 854 85 3470 від 28 700 1054 / FT 1054 105 4330 20 800-32 200

Типові сфери застосування залежно від класу потужності:

до 35 к.с. (244HX, 354E) – обробіток присадибних ділянок, теплиць, невеликих садів;

45-55 к.с. (454 Plus, TB-504, FT 504) – оранка, культивація, сівба на площах до 50 га;

85-105 к.с. (FT 854, FT 1054) – важкий обробіток ґрунту, робота з широкозахватним навісним обладнанням на площах понад 100 га.

Спільні технічні рішення для більшості моделей лінійки:

дизельні двигуни Xinchai та Laidong об’ємом від 1,5 до 4,3 л;

механічна коробка передач 8+8 або 12+12 з реверсом;

двошвидкісний вал відбору потужності 540/1000 об/хв;

дводискове зчеплення LUK;

повний привід 4х4;

блокування диференціала.

Вантажопідйомність триточкової навіски у моделей потужністю 45-55 к.с. становить 580-910 кг. Можна працювати з трикорпусними плугами, культиваторами, роторними косарками. Об’єм паливного бака в цьому класі – близько 65 л. Повну робочу зміну можна пройти без дозаправки.

Комфорт, сервіс і витрати на утримання

Кабіна закритого типу з кондиціонером, обігрівачем і сидінням GRAMMER знижує втому оператора під час багатогодинної роботи. Конструкція не містить складної електроніки. Панорамний огляд кабіни 360°, вентиляційний люк і рівна підлога знижують навантаження на оператора.

Нова та б/у техніка Lovol однаково затребувана на ринку. Перша приваблює заводською гарантією, друга – нижчим порогом входу за ціною. Перш ніж купити трактор у вживаному стані, варто перевірити напрацювання, комплектацію й історію обслуговування.

Переваги, які впливають на витрати під час експлуатації:

офіційна гарантія виробника – до 2 років;

доступність запчастин і витратних матеріалів на ринку України;

ремонтопридатність в умовах звичайної СТО без спеціалізованого діагностичного обладнання;

економічна витрата палива дизельними двигунами Euro-III.

Коли Lovol вигідніший за дорожчі аналоги

Купити трактор Lovol доцільно, якщо пріоритетом є оптимальне співвідношення ціни й функціональності, а не преміальний бренд. Порівняно з європейськими та японськими аналогами аналогічної потужності різниця в ціні сягає 30-40%, а функціональний набір – гідравліка, ВВП, реверс-КПП – залишається практично ідентичним.

На вторинному ринку трактор Lovol б/у коштує на 25-35% дешевше за новий. Тому невеликим господарствам легше стартувати.

Технічна простота конструкції також означає повільніше знецінення. За перші три роки експлуатації трактори Lovol втрачають у ціні менше, ніж складніша європейська техніка з електронними системами керування.

Ситуації, коли вибір на користь Lovol виправданий:

формування стартового парку техніки фермерського господарства;

потреба у другому тракторі для допоміжних робіт – транспортування, прибирання;

обмежений бюджет на закупівлю нової одиниці техніки;

пріоритет швидкої окупності, а не терміну служби понад 15 років.

Оголошення про продаж охоплюють широкий діапазон років випуску – від 2017-го до 2025-го. Тому підібрати комплектацію під бюджет і напрямок діяльності сільського господарства нескладно.

Трактор Lovol закріпився в середньому сегменті завдяки поєднанню доступної ціни, простої конструкції та достатньої для більшості завдань потужності. Це не преміальний бренд, але раціональний вибір для господарств, яким потрібна надійна робоча машина без переплати за ім’я виробника. Порівняння моделей, цін і комплектацій варто починати з перегляду актуальних пропозицій ринку.