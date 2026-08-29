Понад 120 тисяч гривень збитків: на території природно-заповідного фонду виявлено незаконні знаряддя лову

Тривають рейдові заходи з контролю за дотриманням природоохоронного законодавства та правил рибальства, зокрема на територіях природно-заповідного фонду.

🔎Під час одного з таких заходів на річці Дністер, у межах Заліщицької територіальної громади, на території національного природного парку «Дністровський каньйон», державні інспектори виявили 2 безгосподарські сітки, у яких знаходилася риба.

🔴У незаконних знаряддях лову виявлено 3 підусти звичайні та 1 марену звичайну, занесених до Червоної книги України, а також 5 окунів, 1 судака та 1 сазана.

📌За попередніми розрахунками, розмір шкоди внаслідок незаконного добування водних біоресурсів на території природно-заповідного фонду та вилову видів, занесених до Червоної книги України, становить понад 120 тис. грн.

👨‍✈️На місце події викликано слідчо-оперативну групу поліції для документування цього факту та встановлення осіб, причетних до незаконного вилову.

‼ Наголошуємо, що види, занесені до Червоної книги України, мають підвищений природоохоронний статус. Їх незаконне добування заборонене законодавством, оскільки такі види є рідкісними та перебувають під загрозою зникнення. Такі порушення завдають значної шкоди водним екосистемам та можуть мати серйозні наслідки для стану популяцій рідкісних видів.

☝ Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає громадян дотримуватися вимог законодавства та відповідально ставитися до збереження водних біоресурсів!