Олену Підгрушну обрали президенткою Асоціації олімпійців України

Олімпійську чемпіонку з біатлону, тернополянку Олену Підгрушну обрали новою президенткою Асоціації олімпійців України. Вона очолюватиме організацію протягом наступного чотирирічного терміну — у 2026–2030 роках.

Звітно-виборча асамблея Асоціації олімпійців України відбулася 26 серпня в Олімпійському домі у змішаному форматі.

Участь у засіданні взяли 23 делегати — чемпіони, призери та учасники Олімпійських ігор різних років, які представляли регіональні відділення Національного олімпійського комітету України.

Під час асамблеї спочатку заслухали та обговорили звіт про роботу Асоціації, після чого перейшли до виборів керівного складу на новий чотирирічний термін.

За результатами таємного голосування президенткою Асоціації олімпійців України обрали Олену Підгрушну — олімпійську чемпіонку з біатлону.

Для Тернопільщини це особливо знакова подія, адже Підгрушна є однією з найвідоміших українських спортсменок та представниць регіону на міжнародній спортивній арені.

Нова президентка АОУ працюватиме на посаді протягом каденції 2026–2030 років.