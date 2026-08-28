У Тернополі 28 серпня проведуть чотири супроводи «На щиті»: просять долучитися водіїв

У четвер, 28 серпня, на Тернопільщині проведуть чотири супроводи «На щиті». Додому повернуться шестеро полеглих українських військовослужбовців.

Представники «НА ЩИТІ Тернопільщина» звернулися до жителів Тернополя та громад із проханням долучитися до колон. За їхніми словами, одночасно забезпечити всі маршрути складно, тому потрібні люди та автомобілі.

«Якщо маєте автомобіль і можете виділити кілька годин свого часу — приїдьте. Завтра кожна машина і кожна людина для нас важливі», — закликають організатори.

Перший супровід розпочнеться о 11:00. Додому повертатимуться полеглі Герої Іван Кіт, Віктор Процюк та Віталій Матвійчук.

Колона рухатиметься через Тернопіль — зокрема вулицями Тролейбусна, Мазепи, Руська, Шептицького, Торговиця — до транспортної розв’язки «Листок конюшини», а далі маршрути розходитимуться до:

села Горожанка Чортківського району;

Гримайлова та села Сидорів;

села Попівці Кременецької громади.

О 11:30 розпочнеться супровід полеглого Героя Ігоря Процика. Маршрут пролягає через центральні вулиці Тернополя до кемпінгу, а далі — у напрямку Теребовлі та Лошнева.

О 14:00 до рідного дому повертатиметься Валентин Яремко. Колона пройде через вулиці Тролейбусна, Мазепи, Руська, Богдана Хмельницького, Злуки, Лепкого, 15 Квітня, Протасевича та Об’їзну. Далі маршрут прямуватиме до Дому печалі.

О 15:30 запланований супровід Миколи Стасенка. Колона рухатиметься вулицями Тролейбусна, Мазепи, Руська, Шептицького, Торговиця до Дому печалі.

Організатори наголошують: шість військовослужбовців повертаються до рідного дому, тож просять громаду допомогти провести їх в останню путь гідно.

«Ми не можемо бути одночасно на п’яти маршрутах. Але разом нас може вистачити», — зазначають у «НА ЩИТІ Тернопільщина».