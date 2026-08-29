ПОНАД ДВА РОКИ ВВАЖАВСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИМ: НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ДЖУРИН АНДРІЙ ТИМКІВ

Важка, виснажлива невизначеність — час, який вимірювався не днями чи календарями, а тишею між дзвінками, вдихами надії та роздираючою невідомістю. Життя у безвісті — це особливий вимір буття, де світло й темрява переплітаються щомиті, а серце відмовляється вірити у найгірше.

Від 2 липня 2024 року житель села Джурин, гранатометник аеромобільного відділення ТИМКІВ Андрій Мар’янович (02.05.1985 р.н.), вважався безвісти зниклим. На превеликий жаль за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя. Воїн загинув внаслідок артилерійського обстрілу противника поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття трьом сестрам, братові, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!