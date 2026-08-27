Підтвердилася загибель захисника Павла Супрунюка з Тернопільщини

Підтвердилася загибель Супрунюка Павла Олександровича, 1995 року народження, жителя села Рохманів. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Павло Супрунюк народився у с. Михайлівка Дубенського району. Після одруження проживав у селі Рохманів. Був учасником АТО, декілька років продовжував службу за контрактом.

З 25 лютого 2022 року добровільно став на захист Батьківщини, проходив службу на Донецькому, Херсонському та Луганському напрямках. Мріяв про міцну велику сім’ю, про спокійне життя під мирним небом.

Не судилось…Родина отримала офіційне повідомлення про те, що 14 липня 2024 року під час здійснення бойових дій Павло зник безвісти. Довгий час серця рідних жили надією, що він повернеться, але дива не сталося.

26 серпня 2026 року прийшла важка звістка, яка підтвердила найгірші побоювання. Після проведення необхідних ДНК-експертиз загибель нашого захисника підтвердили офіційно.

Супрунюк Павло мужньо загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне на Донеччині, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі.

Похорон Героя відбудеться в рідному селі на Дубенщині. Про дату і час поховання буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, родині, друзям та побратимам Героя.

Низький уклін Воїну за його подвиг! Вічна пам’ять і слава Герою!