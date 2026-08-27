Хто наповнює місцеві бюджети Тернопільщини: п’ятірка галузей-лідерів
За січень-липень цього року п’ять галузей економіки забезпечили понад 4 млрд грн податків і зборів до місцевих бюджетів області. Це становить 62%, тобто майже дві третини усіх надходжень.
Найбільший внесок – у сільського, лісового та рибного господарства: 1 млрд 77,9 млн гривень. Це 16,4% усіх надходжень, а порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 28,6% більше.
Майже 1 млрд грн сплатила сфера оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Частка цієї галузі становить 14,6%.
Ще 932,8 млн грн надійшло від підприємств переробної промисловості. За рік їхні податкові надходження зросли на 26,5%, а частка у місцевих бюджетах становить 14,2%.
Державне управління й оборона, а також обов’язкове соціальне страхування забезпечили 666,8 млн грн, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – ще 436,3 млн грн.
У кожній із цих цифр – діяльність підприємств, робочі місця та сплачені податки, які залишаються важливим ресурсом для розвитку громад Тернопільщини.