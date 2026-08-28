10 пожеж за добу на Тернопільщині — 8 із них на відкритих територіях

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували 10 пожеж.

У Білокриниці Кременецької громади горіла господарська будівля площею 70 м². Вогонь знищив будівлю, однак рятувальники не допустили поширення полум’я на дві сусідні будівлі.

У Нападівці Борсуківської громади горіли пожнивні залишки на площі 0,1 га. Вогонь міг перекинутися на житлову та господарську будівлі, однак рятувальники не допустили цього.

Також пожежі сухої рослинності, пожнивних залишків та сміття виникли:

у Ланівцях — сміття на стихійному сміттєзвалищі, 0,5 га;

у Красівці Великогаївської громади — суха трава;

в Обичі Шумської громади — пожнивні залишки, 0,2 га;

у Білій — сміття;

у Скалаті — суха трава;

у Тернополі на вул. Монастирського — сміття;

у Лозовій — пожнивні залишки, 0,5 га.

Окремо рятувальники ліквідували пожежу закинутого дачного будинку на вул. Генерала М. Тарнавського у Тернополі. Площа пожежі — 20 м².

Тернопільські рятувальники застерігають: суха трава та пожнивні залишки горять дуже швидко. Вогонь, який спочатку здається невеликим, за лічені хвилини може поширитися на значну площу та перекинутися на будівлі.

Не спалюйте суху рослинність і пожнивні залишки. Не залишайте вогонь без нагляду та не кидайте недопалки на суху траву.

Побачили пожежу — негайно телефонуйте 101!