На війні загинув молодий захисник Андрій Владимірський з Тернопільщини

Знову трагічна звістка сколихнула Почаївську громаду. Повідомляють у міській раді.

У боротьбі за свободу та незалежність України загинув наш земляк, житель міста Почаєва Владимірський Андрій Миколайович.

Андрій народився 1 лютого 1993 року. Проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранатометника протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А*****.



10 травня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області, під час виконання бойового завдання, Андрій загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та мужньо захищаючи Україну.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.



Низький уклін Захиснику за його мужність і жертовність. Вічна та світла пам’ять Герою! Герої не вмирають!

Поділіться:









