VPS/VDS-хостинг: гнучке рішення для сайтів, бізнесу та онлайн-сервісів

Стабільна робота сайту, корпоративних сервісів, баз даних чи віддалених робочих місць безпосередньо залежить від якості серверної інфраструктури. Коли можливостей звичайного віртуального хостингу вже недостатньо, варто розглянути віртуальний виділений сервер. VPS/VDS-хостинг поєднує високу продуктивність, гнучкість налаштувань і можливість масштабування відповідно до потреб проєкту.

Одним із таких рішень є Cloud VPS/VDS від TheHost — хмарний сервіс віртуальних серверів на базі KVM. Він розрахований як на розміщення сайтів і вебзастосунків, так і на роботу з базами даних, бізнес-програмами, віддаленими робочими столами та іншими ресурсомісткими завданнями.

Віртуальний сервер із виділеними ресурсами

На відміну від звичайного віртуального хостингу, VPS/VDS надає користувачеві більше контролю над серверним середовищем. Ресурси віртуального сервера ізольовані, а клієнт може самостійно налаштовувати операційну систему та програмне забезпечення відповідно до завдань.

Cloud VPS/VDS від TheHost працює на основі промислових серверних компонентів. Для інфраструктури використовуються високопродуктивні процесори Intel, серверна оперативна пам’ять ECC та Enterprise NVMe-накопичувачі Intel, Solidigm і Hynix. Це дає змогу забезпечувати високу швидкість обробки даних та стабільну роботу серверів.

Віртуалізація реалізована за допомогою гіпервізора KVM. Користувач отримує окреме віртуальне середовище, яким можна керувати через панель сервісу.

Гнучке налаштування під конкретні завдання

Одна з головних переваг VPS/VDS — можливість самостійно визначати програмне середовище. На сервер можна встановити операційну систему із доступних шаблонів або використати власний ISO-образ.

Для спрощення адміністрування можна встановлювати панелі керування, зокрема ISPManager, aaPanel, FastPanel або Hestia. Вони дають змогу виконувати багато стандартних операцій без складних команд у консолі.

Керування сервером також передбачає можливість його запуску та зупинки, перевстановлення операційної системи, перегляду статистики використання ресурсів, а також роботи з резервними копіями та знімками.

Такий підхід особливо зручний для компаній, яким потрібен власний серверний простір, але немає необхідності купувати й обслуговувати фізичне обладнання.

Хмарна інфраструктура та мережева доступність

Cloud VPS/VDS розгортається на географічно розподіленій хмарній інфраструктурі TheHost. Власні дата-центри та точки присутності компанії обладнані кількома незалежними оптоволоконними каналами зв’язку.

Опорна мережа забезпечує міжвузловий доступ зі швидкістю не менше 10 Гбіт/с. TheHost також входить до UA-IX, а частина міжнародного трафіку проходить через майданчики обміну DTEL-IX, DE-CIX та Giganet-IX.

Для користувача це означає швидкий обмін даними та можливість комфортно працювати із сайтами, застосунками й базами даних, розміщеними на сервері.

Масштабування без переходу на фізичний сервер

Потреби онлайн-проєкту можуть змінюватися. Наприклад, зі збільшенням відвідуваності сайту або запуском нових сервісів може знадобитися більше процесорних ресурсів, оперативної пам’яті чи дискового простору.

Cloud VPS/VDS дає змогу переходити на продуктивніші тарифні плани. Тобто замість повної міграції на фізичний сервер можна збільшити ресурси віртуальної машини відповідно до поточного навантаження.

Якщо згодом потрібна менш потужна конфігурація, можна замовити новий сервер із відповідним тарифом і перенести на нього дані.

Резервні копії та тестовий період

Для серверних проєктів важливо не лише отримати необхідну продуктивність, а й подбати про збереження даних. У Cloud VPS/VDS передбачена можливість створення консистентних резервних копій і знімків віртуальних серверів.

Ще одна перевага — можливість протестувати тариф. Для тарифних планів Cloud VPS/VDS передбачений безкоштовний тестовий період тривалістю до одного тижня до фактичної оплати послуги. Замовлення під час тестового періоду може проходити перевірку співробітниками компанії відповідно до правил сервісу.

Для кого підійде VPS/VDS

Віртуальний сервер може бути корисним у різних ситуаціях. Зокрема, він підходить для:

корпоративних та комерційних сайтів;

інтернет-магазинів;

вебзастосунків і онлайн-сервісів;

баз даних;

бізнес-програм та 1С-бухгалтерії;

віддалених робочих столів;

проєктів із нестандартними вимогами до програмного середовища;

сервісів, яким потрібні масштабовані серверні ресурси.

Важливо й те, що користувач не залишається сам на сам із технічними питаннями. Служба підтримки TheHost працює цілодобово та допомагає з питаннями щодо сервісу, вибору конфігурації та початку роботи.

Як обрати віртуальний сервер

Перед замовленням варто оцінити навантаження майбутнього сервера: кількість відвідувачів сайту, обсяг баз даних, необхідний дисковий простір, кількість одночасних користувачів та програмне забезпечення, яке планується використовувати.

Для невеликого сайту може бути достатньо базової конфігурації. Складнішим вебпроєктам, базам даних або корпоративним системам знадобиться більше ресурсів. Перевага хмарного VPS/VDS полягає саме в тому, що конфігурацію можна поступово збільшувати разом із розвитком проєкту.

TheHost пропонує кілька тарифних варіантів Cloud VPS/VDS, тому користувач може вибрати конфігурацію відповідно до своїх завдань і бюджету. Детальні характеристики та актуальні умови можна переглянути на сторінці сервісу.

Таким чином, Cloud VPS/VDS — це проміжний варіант між простим віртуальним хостингом і орендою фізичного сервера. Користувач отримує ізольоване серверне середовище, можливість самостійно налаштовувати програмне забезпечення, масштабувати ресурси та використовувати сучасну хмарну інфраструктуру без необхідності самостійно купувати серверне обладнання.