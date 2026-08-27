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Пантеон Героїв 

На війні загинув захисник Віктор Процюк з Тернопільщини

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В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 26 грудня 2025 року поблизу н. п. Різниківка, Бахмутського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель с. Попівці, Дунаївського старостинського округу, навідник 1 штурмового відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти 1 штурмового батальйону військової частини ****, солдат ПРОЦЮК Віктор Миколайович, 1988 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 28 серпня (п’ятниця) о 13:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;
13:30 год. прощання на Майдані Волі;
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (с. Попівці), де одразу відбудеться панахида.
Субота, 29 серпня похорон відбудеться таким чином:
– 11:00 год. літія вдома;
– Чин похорону відбудеться в храмі Святого Миколая.
Поховання Героя відбудеться на місцевому кладовищі (с. Попівці).
29.08.2026 року оголошено День жалоби🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.🇺🇦

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Віктора!🕯️
Вічна пам’ять захиснику України

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