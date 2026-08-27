На війні загинув захисник Віктор Процюк з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 26 грудня 2025 року поблизу н. п. Різниківка, Бахмутського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель с. Попівці, Дунаївського старостинського округу, навідник 1 штурмового відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти 1 штурмового батальйону військової частини ****, солдат ПРОЦЮК Віктор Миколайович, 1988 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 28 серпня (п’ятниця) о 13:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя;

13:30 год. прощання на Майдані Волі;

Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (с. Попівці), де одразу відбудеться панахида.

Субота, 29 серпня похорон відбудеться таким чином:

– 11:00 год. літія вдома;

– Чин похорону відбудеться в храмі Святого Миколая.

Поховання Героя відбудеться на місцевому кладовищі (с. Попівці).

29.08.2026 року оголошено День жалоби

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Віктора!

Вічна пам’ять захиснику України