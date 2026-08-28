На Тернопільщині незаконно зрізали 43 дерева: громада має відшкодувати понад 206 тисяч гривень

Нараївську сільську раду на Тернопільщині зобов’язали відшкодувати 206,3 тисячі гривень шкоди, завданої довкіллю незаконною порубкою дерев. Таке рішення ухвалив Західний апеляційний господарський суд.

Порушення природоохоронного законодавства фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області виявили ще у липні 2024 року під час планової перевірки Нараївської громади.

У лісовому урочищі «Рогачка», що розташоване за межами села Лапшин, інспектори зафіксували незаконну порубку 43 дерев.

Серед зрубаних дерев — 33 граби, шість осик, дві вільхи, черешня та дуб. Розмір заподіяної довкіллю шкоди становив 206 331,96 гривні.

Як встановили під час перевірки, дерева були видалені невстановленими особами. За дозвільними документами на проведення рубки до сільської ради ніхто не звертався.

Земельна ділянка, на якій виявили порубку, перебуває у комунальній власності Нараївської сільської ради. Водночас її не надавали у власність чи користування громадянам або юридичним особам.

Оскільки осіб, які незаконно зрубали дерева, встановити не вдалося, відповідальність за відшкодування шкоди покладається на орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс. Це передбачено частиною другою статті 107 Лісового кодексу України.

Щоб домогтися компенсації збитків, Бережанська окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Однак Спеціалізована екологічна прокуратура оскаржила це рішення.

У результаті Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов та зобов’язав Нараївську сільську раду повністю відшкодувати 206 331,96 гривні шкоди, завданої довкіллю.

У Державній екологічній інспекції наголошують, що й надалі здійснюватимуть контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та вживатимуть передбачених законом заходів для відшкодування збитків, завданих природі.