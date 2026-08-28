Робоча віза в Польщу: що важливо знати перед оформленням

Робоча віза в Польщу залишається актуальним варіантом для українців, які планують офіційно працювати та перебувати в країні тривалий час. На відміну від короткострокового перебування за біометричним паспортом, національна віза категорії D може видаватися на період понад 90 днів та дозволяє планувати довгострокове працевлаштування.

Проте на практиці важливо не лише зібрати стандартний пакет документів. Значення має підстава для оформлення візи, попередня візова історія заявника, правильність документів роботодавця та подальше використання отриманої візи. Детальні умови оформлення робочої візи в Польщу можна переглянути на цьому сайті.

Які документи можуть бути підставою для робочої візи

Найчастіше польська робоча віза оформлюється на підставі документа від роботодавця. Залежно від конкретної ситуації це може бути oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę або документ для виконання сезонних робіт.

Окремої уваги заслуговують випускники польських навчальних закладів. Робочу візу можна оформлювати також маючи диплом польського закладу вищої освіти. У такому випадку підставою для підтвердження мети поїздки може бути польський диплом у поєднанні з документами про фактичне працевлаштування, зокрема підписаною umowa o pracę або umowa zlecenia.

Це важливий момент, оскільки заявники нерідко вважають, що для будь-якої робочої візи обов’язково потрібне класичне запрошення від роботодавця. Насправді пакет документів необхідно формувати відповідно до конкретної правової підстави працевлаштування.

Де і як подають документи на польську робочу візу

Оформлення починається не з візової анкети, а з перевірки підстави. Спочатку варто переконатися, що документ роботодавця дійсний, дані заявника вказані правильно, а заявлений період роботи дозволяє оформити необхідний тип візи.

Після цього готується анкета, фотографія, страховий поліс, копії паспортів та інші документи відповідно до ситуації заявника. Документи на польську національну візу в Україні подаються через уповноважений візовий центр у Львові або безпосередньо до відповідної консульської установи у м. Луцьк, якщо такий спосіб подачі доступний для конкретної категорії заявника.

Для громадян України може бути доступна як особиста, так і дистанційна подача документів відповідно до актуальних правил приймання заяв. Саме тому перед оформленням варто перевіряти не лише перелік документів, а й чинний спосіб подачі.

Скільки часу займає оформлення робочої візи

Якщо необхідний документ від роботодавця вже є, підготувати сам пакет документів можна досить швидко. Основний час займає розгляд візової заяви консульством.

На практиці рішення часто приймається приблизно протягом 5–12 днів після надходження документів на розгляд, однак це не гарантований строк. У періоди високого навантаження або якщо консульству необхідна додаткова перевірка, процедура може тривати довше, а в окремих випадках — до 30 днів.

Якщо ж заявнику спочатку потрібно оформити документи від роботодавця, загальний строк необхідно рахувати вже разом із часом їх підготовки та реєстрації в Польщі.

Скільки коштує робоча віза до Польщі

Для громадян України при оформленні польської національної візи важливо розділяти консульський збір та супутні витрати. Навіть коли консульський збір не стягується, залишаються витрати на страховий поліс, сервісний збір візового центру, доставку документів, а за потреби — послуги з підготовки пакета.

Наприклад, страховий поліс залежно від терміну, віку заявника та страхової компанії може коштувати орієнтовно 1000–3000 грн. Окремо враховується сервісний збір візового центру та додаткові послуги, якщо ними користується заявник. Тому називати одну фіксовану «вартість польської робочої візи» некоректно: кінцева сума залежить від способу подачі та того, які документи вже має заявник.

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Отримати візу недостатньо: важливо правильно її використовувати

Один із моментів, який часто недооцінюють заявники, — цільове використання робочої візи. Національна віза, отримана для працевлаштування, передбачає, що людина дійсно їде до Польщі працювати легально.

Особливо це важливо при повторному оформленні візи. Якщо заявник раніше мав робочу візу, консульство може звернути увагу на те, як вона використовувалася. За необхідності можуть знадобитися документи, що підтверджують реальне працевлаштування: umowa o pracę, umowa zlecenia, PIT-11 або інші підтвердження.

Аналогічні питання можуть виникнути і під час повторного перетину польського кордону. Тому використовувати робочу візу лише як спосіб тривалого перебування в Польщі без фактичного працевлаштування — ризикована практика.

Водночас отримання візи на підставі документів одного роботодавця не означає, що людина за будь-яких обставин повинна працювати саме в нього протягом усього строку. Якщо робота не підійшла, працівник може змінити роботодавця, але нове працевлаштування також повинно бути оформлене відповідно до польського законодавства.

Що перевірити ще до подачі документів

Найчастіше проблеми виникають не через відсутність якогось стандартного документа, а через невідповідності між документами. Дати в запрошенні, анкета, заявлений строк перебування, попередні польські візи та історія працевлаштування повинні формувати логічну картину мети поїздки.

Тому перед подачею варто перевірити підставу для роботи, термін її дії, правильність персональних даних, попередні візи та документи, які можуть підтвердити їх цільове використання. Для випускників польських ВНЗ окремо перевіряється диплом та документи від фактичного роботодавця.

Робоча віза до Польщі сама по собі не є складною процедурою, якщо підстава відповідає меті поїздки, а документи підготовлені послідовно. Набагато важливіше ще до подачі оцінити всю ситуацію заявника, ніж просто формально зібрати стандартний перелік паперів.