Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Андрій Свирида з Тернопільщини

Знову і знову Борщівcька громада втрачає своїх Героїв… І кожна така втрата — нестерпний біль, що пронизує серце кожного з нас. На «щиті» повертається до дому наш Герой – захисник.

З глибоким сумом повідомляємо, що 13 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Новоградівка Покровського району, Донецької області загинув житель міста Борщева — Андрій СВИРИДА 12.08.1982 року народження. Повідомляють у міській раді.

Захисник Андрій вважався зниклим безвісти, рідні до останнього сподівались на його повернення, але безжальна війна забрала ще одне молоде життя.

Смерть Андрія — це величезна втрата не лише для його рідних, а й для всієї громади. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті мужнім Захисником, Героєм, який віддав найдорожче — своє життя — за свободу України.

Щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у вільному небі, в кожному кроці до Перемоги!

Вічна пам’ять і шана Герою Андрію.