У Тернополі жінка залишила портмоне з двома телефонами у візку супермаркету — їх викрали

До поліції звернулася жителька Тернополя, яка повідомила про крадіжку двох мобільних телефонів.

Як розповіла заявниця, у супермаркеті вона випадково залишила у візку портмоне, в якому були телефони. Коли жінка згадала про нього та повернулася, портмоне на місці вже не було.

Оперативники карного розшуку провели комплекс розшукових заходів та встановили особу, причетну до крадіжки. Нею виявилася 56-річна жителька Тернополя.

За даними поліції, раніше жінка не потрапляла в поле зору правоохоронців. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у неї речові докази.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.