69-річний ветеран морської піхоти США після ампутації ноги вирушить велосипедом із Бережан до Тернополя

До Бережанської громади завітав 69-річний Джейкоб Кепка — громадянин Канади та колишній морський піхотинець США. Попри ампутацію ноги вище коліна, чоловік не припинив займатися спортом і сьогодні власним прикладом підтримує українських військовослужбовців, які зазнали важких поранень.

Під час перебування на Тернопільщині Джейкоб Кепка разом із Бережанським міським головою Ростиславом Бортником відвідав військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у КНП «Бережанська центральна міська лікарня».

Як зазначають у Бережанській міській раді, ветеран також підтримує українських захисників ресурсами. Він інформує волонтерські організації Канади та США про потреби українських ветеранів, які отримали поранення внаслідок війни, та намагається залучати для них допомогу.

Історія самого Джейкоба Кепки має стати прикладом для тих, хто проходить складний шлях відновлення після травм. Після ампутації ноги вище коліна він продовжив активно займатися спортом і демонструє, що важка травма може змінити життя, але не обов’язково визначає його подальші можливості.

Вже завтра, після хвилини мовчання о 9:00, Джейкоб Кепка вирушить велосипедом із Бережан до Тернополя.

Бережанців та всіх охочих запрошують долучитися до символічного велопробігу та провести ветерана до села Шибалин.

Місце збору — біля готелю «Бережани».

Організатори закликають підтримати Джейкоба на цьому маршруті та таким чином висловити солідарність українським військовим і ветеранам, які відновлюються після важких поранень.