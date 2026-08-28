У Тернополі після операції померла неповнолітня дівчина

Після перенесеного оперативного втручання у Тернополі померла неповнолітня дівчина. Повідомлення про смерть пацієнтки надійшло до поліції від медиків вранці 27 серпня.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Правоохоронці встановили, що дівчину, студентку першого курсу одного з місцевих коледжів, 19 серпня госпіталізували до лікувального закладу для проведення планового оперативного втручання.



Через пʼять днів її відпустили додому. Уночі дівчині стало погано і 25 серпня неповнолітню знову доставили до медичного закладу та прооперували. Проте в ніч на 27 серпня стан дівчини раптово погіршився й врятувати пацієнтку медикам не вдалося.



За фактом смерті неповнолітньої слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також перевіряють дії медичних працівників на всіх етапах надання їй медичної допомоги. Досудове розслідування триває.







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