Дністер біля Заліщиків встановив історичний антирекорд водності

На річці Дністер поблизу Заліщиків зафіксували найменшу витрату води за весь період спостережень. Показник становить лише 23,7 м³/с.

Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі з гідрометеорології.

27 серпня фахівці Тернопільського та Чернівецького обласних центрів з гідрометеорології провели спільні гідрометричні вимірювання на Дністрі в районі Заліщиків.

Для визначення параметрів водотоку спеціалісти використали гідрометричні млинки та допплерівський вимірювач швидкості течії Seba RiverRay. Такі прилади дають змогу визначити швидкість течії та на її основі розрахувати фактичну витрату води.

За результатами вимірювань, витрата води у Дністрі біля Заліщиків склала 23,7 кубічного метра за секунду.

Це, за даними гідрометеорологів, найнижчий показник для відкритого русла Дністра за весь період спостережень.

Фахівці пов’язують нинішню ситуацію зі складними гідрологічними умовами та тривалим періодом маловоддя. Через зменшення стоку рівень води в річці падає, а окремі ділянки русла стають значно мілкішими.

Водночас результати вимірювань важливі не лише як статистичний антирекорд. Дані про фактичну кількість води у Дністрі використовують для оцінки стану водних ресурсів та подальшого гідрологічного моніторингу.

23,7 м³/с — нині найменша зафіксована витрата води у Дністрі біля Заліщиків за всю історію спостережень.