На Тернопільщині зафіксували рідкісного птаха, який майже не бачить здобич під час полювання

На околицях природного заповідника «Медобори» зафіксували рідкісного для України птаха — косаря білого (Platalea leucorodia). За інформацією заповідника, в околицях «Медоборів» його зустріли вперше за роки спостережень.

Косар білий — великий птах із характерним довгим дзьобом, який за формою нагадує ложку. Саме ця особливість допомагає йому добувати їжу. Косар майже не бачить здобич під час полювання, а знаходить її за допомогою чутливого дзьоба, рухаючи ним у воді.

Птах живиться різноманітними безхребетними, земноводними та дрібною рибою. Полюючи, косарі часто вишиковуються в шеренгу та рухаються проти течії, синхронно водячи дзьобами з боку в бік. Так вони ніби «косять» воду, від чого й походить назва птаха.

Косарі пропускають воду крізь дзьоб і затримують здобич, а разом із нею можуть поїдати й деякі водні рослини.

В Україні косар білий є рідкісним видом. Він трапляється переважно на великих водоймах, лиманах та заплавних болотах. Гніздові поселення відомі у пониззях Дунаю та Дністра, а також у районі Присивашшя.

Фахівці зазначають, що косар дуже чутливий до змін стану довкілля. Тому поява цього птаха може бути важливою для спостережень за станом водно-болотних угідь.

Косар білий занесений до Червоної книги України зі статусом «вразливий». Вид також охороняється відповідно до міжнародних природоохоронних документів — конвенцій CITES, Бернської та Боннської, а також Угоди AEWA.

Незвичайна зустріч на території, де раніше косаря не фіксували, стала ще одним цікавим спостереженням для дослідників природи Тернопільщини.