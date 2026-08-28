Пандус із нахилом понад 18% і туалет на колодці: що виявили на автостанції Чорткова

Автостанція «Чортків» наразі не забезпечує належної доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Під час перевірки тут виявили низку проблем — від неналежного пандуса до недоступної вбиральні.

Автостанцію проінспектував радник міського голови з питань безбар’єрності Іван Космина. За результатами перевірки, людина, яка пересувається на кріслі колісному, фактично не може повноцінно скористатися послугами автостанції.

Зокрема, самостійно придбати квиток для такої людини практично неможливо.

Не відповідає встановленим вимогам і пандус, який веде до приміщення автостанції. За даними міськради, його нахил перевищує допустимі 8% і становить понад 18%. Крім того, пандус має недостатню ширину та не обладнаний необхідними поручнями.

Окремо під час перевірки звернули увагу на стан громадської вбиральні.

У приміщенні автостанції громадської вбиральні немає. Вбиральня на вулиці перебуває у неналежному стані. Кабіна, яка нібито призначена для людей з інвалідністю, на момент перевірки була зачинена на колодку. Після звернення представників міськради її відкрили.

Однак і після цього скористатися нею людині на кріслі колісному повноцінно неможливо. Під’їхати безпосередньо до унітаза заважає бордюр. Також у приміщенні немає поручня, дзеркала, раковини та інших необхідних елементів.

У міській раді наголошують, що проблема особливо важлива, оскільки автостанцією щодня користуються як жителі Чорткова, так і гості міста.

Водночас вимоги щодо доступності транспортної інфраструктури та будівель для маломобільних груп населення передбачені українським законодавством. Зокрема, міськрада посилається на статтю 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та ДБН В.2.2-40:2018.

Також ще 21 січня 1998 року наказом №21 Міністерства транспорту України було передбачено облаштування автостанцій вбиральнями.

Поспілкуватися безпосередньо з керівником автостанції під час перевірки не вдалося — наразі він перебуває у відпустці.

У зв’язку з виявленими проблемами Чортківська міська рада вже звернулася до ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», якому належить автостанція «Чортків». У зверненні міськрада вимагає провести капітальний ремонт громадської вбиральні з обов’язковим дотриманням вимог державних будівельних норм.

Відповідне звернення радник міського голови Іван Космина також направить до Тернопільської обласної військової адміністрації з проханням посприяти у вирішенні проблеми.

У міській раді наголошують, що не мають наміру обмежуватися формальними відповідями.

«Безбар’єрність — це не пандус для звітності й не окрема кабіна, яку можна закрити на колодку», — зазначають у Чортківській міській раді.

Там сподіваються, що розголос допоможе змінити ситуацію на автостанції та зробити її доступною для всіх пасажирів.