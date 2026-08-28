Суд дозволив те, чого побоюються понад 500 сімей загиблих Героїв: новий конфлікт навколо Пантеону Героїв

Сім’ї загиблого бійця суд дозволив встановити індивідуальний пам’ятник на Пантеоні Героїв у Тернополі. Таке рішення в четвер, 27 серпня, оголосив Тернопільський міськрайонний суд у справі за позовом матері загиблого військовослужбовця Валерія Гинди, повідомляє Суспільне. Позов вона подала проти КП «Ритуальна служба».

Рішення суду зачитала суддя Ольга Герчаківська.

«Суд ухвалив задовільнити позовні вимоги Гинди Тетяни Володимирівни до спеціалізованого комунального підприємства “Ритуальна служба” Тернопільської міської ради. Треті особи: Радниченко Віктор Володимирович, Стефанишин Ольга Несторівна, Гаврилюк Оксана Володимирівна, Соломон Наталія Ярославівна, Балдюк Жанна Зіновійівна, Щирба Надія Антонівна.

«Ритуальну службу» зобов’язано не встановлювати намогильних споруд та не чинити перешкоди у встановленні намогильної споруди індивідуального замовлення. Також зобов’язати спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради не встановлювати намогильних споруд на земельній ділянці, виділеній під могилу одинарного поховання загиблого Гинди Валерія Васильовича», — сказала суддя.

Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар від представників обох сторін. Адвокатка Тетяни Гинди Оксана Притула від коментаря відмовилася. Ситуацію також не прокоментував адвокат комунального підприємства «Ритуальна служба» Назарій Редьква.

Прийшла дізнатися рішення суду співавторка концепції Пантеону Героїв Дарця Веретюк. Жінка каже, треті сторони у справі, тобто, сім’ї військовослужбовців, похованих на Пантеоні, планують подавати апеляцію.

«Рішення прикре для всіх інших сімей, а їх вже понад п’ять сотень, на противагу цим трьом сім’ям. Воно очікуване, оскільки спирається на прецедентну практику й рішення Верховного Суду і його великої палати. Це прикро, але як є.

Я би ще закцентувала на тому моменті, що у велику палату Верховного Суду на розгляд надійшли чотири справи. Три з цивільного суду, там рішення було прийняте на користь сімей, які хочуть встановити пам’ятники індивідуального взірця, і одна справа з адміністративного окружного суду. Верховний Суд задовільнив інтереси громади, міської ради, виконавчого комітету і загалом всіх сімей полеглих», — зазначила Дарця Веретюк.

Що відомо про конфлікт щодо Пантеону Героїв у Тернополі

Нагадаємо, Пантеон Героїв у Тернополі почали зводити на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це 9 серпня 2023 року розповів Суспільному директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. До цього проєкт тричі узгоджували на зборах із родичами загиблих військових, розповіла співавторка концепції Пантеону Героїв та подруга загиблого Героя України Віталія Дереха Дарця Веретюк.

З проєктом Пантеону Героїв, який затвердила Тернопільська міська рада, не погодилась родина загиблого Віталія Стадника. Вони почали встановлювати на могилі сина гранітні надгробні плити. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму Телеграм-каналі просив «зупинити облаштування цього поховання, яке має входити у Пантеон Героїв та забрати встановлені плити».

Згодом, а саме 24 жовтня 2023 року о 7 ранку, гранітні плити з могили Віталія Стадника демонтували, оскільки вони були встановлені без погодження із «Ритуальною службою».

9 лютого 2024 року у Пантеоні Героїв стався конфлікт між родиною Стадників з родинами інших загиблих захисників.

Пантеон Героїв у Тернополі розпочали встановлювати у серпні 2023 року. Для цього виділили 0,83 гектара землі на Микулинецькому кладовищі. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету.

Перші пам’ятники військовим у вигляді козацьких хрестів у Пантеоні встановили 9 вересня 2023 року.

На Пантеоні Героїв є три могили, де не встановлювали уніфіковані хрести через відмову рідних. Під час судових процесів до родини Стадників долучилися батьки ще двох військовослужбовців, похованих на Пантеоні Героїв, — Валерія Гинди та Віталія Коваля.

Судовий процес тривав до квітня цього року. Тоді Верховний Суд ухвалив рішення, в якому зобов’язав «Ритуальну службу» не перешкоджати родині Стадників встановлювати індивідуальний пам’ятник. Таке ж рішення є і щодо могили Віталя Коваля.

Як коментувала тоді для Суспільного речниця міськради Тернополя Мар’яна Зварич, з рішенням Верховного Суду вони не погодилися:

«Тернопільська міська рада подала заяву на перегляд судової справи, тобто рішення про встановлення індивідуальних пам’ятників не є остаточним. Зараз йдеться про те, щоб зберегти концепцію поховань як Пантеону Героїв, щоб кожен захисник, незалежно від його статусу, був гідно вшанований, та концепція пантеону була збережена».