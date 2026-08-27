Незаконний водозабір і напад на ветерана: інцидент під час рейду на Дністрі на Тернопільщині

На Тернопільщині посилили контроль за використанням водних ресурсів через маловоддя Дністра. Під час перевірки на території Заліщицької громади екологи виявили труби для забору води з річки, а під час фіксації порушення один із присутніх ударив державного інспектора.

Рейд провели державні інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області в межах доручення Державної екологічної інспекції України щодо запобігання негативним наслідкам маловоддя та раціонального використання водних ресурсів.

Прибережну територію Дністра обстежили в межах національного природного парку «Дністровський каньйон», на території Заліщицької міської громади.

Під час перевірки інспектори виявили труби, облаштовані для забору води з Дністра. Також встановили особу, яка здійснювала водозабір за допомогою однієї з них.

За порушення природоохоронного законодавства на території природно-заповідного фонду на порушника склали протокол за статтею 91 КУпАП. Матеріали справи направлять до суду.

Крім того, на березі виявили ще кілька труб для забору води, власника або користувача яких на момент перевірки встановити не вдалося. Інспектори з’ясовують обставини їх встановлення та використання.

Однак під час рейду виник ще один інцидент. За інформацією екоінспекції, під час фіксації порушення одна з присутніх осіб ударила державного інспектора — ветерана російсько-української війни та учасника бойових дій.

Внаслідок удару з інспектора впала нагрудна відеокамера, яка фіксувала подію.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці мають надати правову оцінку діям особи, яка перешкоджала роботі інспекторів.

В екоінспекції наголошують, що перешкоджання законній діяльності державних інспекторів та застосування до них фізичної сили є неприпустимими.

Контроль за використанням водних ресурсів на Тернопільщині продовжують. Особливу увагу приділяють недопущенню самовільного водозабору в умовах маловоддя Дністра.