За отримання 2300 доларів США хабаря судитимуть начальницю відділу ЦНАП та місцеву депутатку на Тернопільщині

Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці відділу ЦНАП однієї з сільських рад Чортківського району та депутатки-секретаря цієї сільської ради, обвинувачених у вимаганні та одержанні 2300 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Гроші вони вимагали від військовозобов’язаного за виготовлення документів для відстрочки.

За даними слідства, у травні цього року чоловік звернувся до сільради, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Він має законне право на неї через догляд за 84-річною матір’ю. Посадовці пояснили йому процедуру, але натякнули, що без грошей документи не оформлять. Секретар ради оцінила їхні «послуги» у 2300 доларів США. За цю суму вона пообіцяла допомогти швидко зробити акт про постійний догляд та без перешкод передати весь пакет документів через ЦНАП до ТЦК та СП.

Після передачі грошей у приміщенні сільської ради жінок затримали правоохоронці.

Завершено розслідування, яке здійснювали слідчі Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.

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