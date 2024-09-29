Тернопільські волонтери оголосили важливий збір коштів на доставку понад 1000 вогнегасників
Тернопільській волонтерській команді вже вдалось передати кільком в/ч сотні вогнегасників. Але потреба зростає. На жаль.
Зараз є можливість суттєво вирішити проблему. У далекій, але близькій Норвегії безкоштовно віддають цілу фуру хороших порошкових вогнегасників – понад 1000 штук.
Залишається незакрите питання їх транспортування з Норвегії в Україну. Ціна – прибл. 3000 євро.
Тому
Оголошуємо коштозбір на суму 140 тис. грн. на перевезення 1000+ вогнегасників.
– Рахунок БО “Благодійний фонд “Люди Важливі”
UA243052990000026007013301435
– Банка “МоноБанк”
– картка “ПриватБанк”
4149 6293 1855 5612
– PayPal
sorokolit@gmail.com
Так як ця майбутня велика партія ще не повністю розподілена/заброньована за майбутніми одержувачами, то ми радо дослухаємось до побажань донаторів 1000+ грн щодо передач вогнегасників конкретним в/ч.