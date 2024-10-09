Ярослав Савчак закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1990 році. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Смерть підтверджена в жовтні 2024 року.

З першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну від російських окупантів. Він був хірургом, але замість скальпеля взяв до рук зброю, бо вважав, що так потрібніше в цей час. З лікаря перетворився на сильного мужнього воїна. І віддав своє життя заради нашого вільного життя у незалежній Україні.