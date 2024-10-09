Був хірургом, але замість скальпеля взяв до рук зброю, – Ангелом додому повертається Ярослав Савчак з Тернопільщини
Ярослав Савчак закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1990 році. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Смерть підтверджена в жовтні 2024 року.
Ярослав Савчак – син доцента курсу дерматовенерології Тернопільського медичного інституту світлої пам’яті Володимира Івановича Савчака, повідомляють у медичному закладі.
З першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну від російських окупантів. Він був хірургом, але замість скальпеля взяв до рук зброю, бо вважав, що так потрібніше в цей час. З лікаря перетворився на сильного мужнього воїна. І віддав своє життя заради нашого вільного життя у незалежній Україні.
9 жовтня о 19:00 на вулиці Микулинецькій у Домі Печалі відбудеться пошанування Ярослава Савчака.
10 жовтня об 11:00 – чин поховання на Микулинецькому кладовищі.
Колектив ТНМУ сумує і висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Ярослава Савчака.
Царство Небесне!
Вічна пам’ять Герою!