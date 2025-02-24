24 лютого о 18:00 на фасаді домівки Тернопільського Пласту відбудеться урочисте відкриття меморіальних дошок п’ятьом пластунам, які віддали своє життя в боротьбі за Україну: Гурняку Віктору, Дереху Віталію, Сенюку Богдану, Коновалу Сергію, Погорілому Миколі.



Кожен із них був вихованцем Пласту та зробив вагомий внесок у розвиток майбутніх поколінь. Вони не зламали своїх присяг, служили Богові та Україні й віддали за свободу найцінніше – життя.



Запрошуємо пластунів, родини загиблих та всіх небайдужих прийти й вшанувати пам’ять полеглих Героїв. У цей вечір пам’яті згадаємо кожного з них, поділимося теплими історіями та спогадами з великою любов’ю і вдячністю в серці.

Віктор Гурняк (8 червня 1987 — 19 жовтня 2014)

Народився в селі Городниця Гусятинського району Тернопільської області. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі №27 та Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Активний член «Пласту», співзасновник куреня №77 імені Івана Гавдиди. Працював фотокореспондентом, був волонтером та бійцем батальйону «Айдар». Загинув під час евакуації поранених поблизу села Сміле Луганської області. Посмертно нагороджений званням Героя України.

Віталій Дерех (3 вересня 1987 — 28 травня 2022)

Народився в Тернополі. Закінчив Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працював журналістом у газеті «20 хвилин». Активний пластун, учасник Революції Гідності. Учасник бойових дій на сході України у складі батальйону «Айдар» у 2014–2015 роках. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році знову став на захист Батьківщини. Загинув під час бойових дій біля міста Попасна Луганської області. Посмертно удостоєний звання Героя України.

Богдан Сенюк (15 березня 2001 — 7 серпня 2023)

Народився в Івано-Франківську, згодом родина переїхала до Тернополя. Член «Пласту» з 2012 року, належав до 13-го куреня імені Олекси Довбуша. Навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Брав участь у боях за Київщину, Бахмут, Сєвєродонецьк та Херсонщину. Загинув під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Посмертно присвоєно звання почесного громадянина міста Тернополя.

Сергій Коновал (29 травня 1992 — 6 квітня 2024)

Народився в Тернополі. Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу №19 та Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «стоматологія». З 2014 року — парамедик добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», учасник бойових дій на сході України. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну командував 2-ю стрілецькою ротою «Сталева сотня» 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час бойових дій поблизу міста Часів Яр Донецької області. Посмертно удостоєний звання Героя України.

Микола Погорілий (24 січня 1985 — 4 вересня 2024)

Народився в місті Бішкек (Киргизстан) у родині українського офіцера, який загинув в Афганістані. Після цього родина переїхала до Тернополя. Закінчив загальноосвітню школу №21 та здобув юридичну освіту в Тернопільському національному економічному університеті. Працював юристом у фінансовому управлінні Тернопільської обласної державної адміністрації. У 2022 році вдруге підписав контракт із 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола. Загинув під час виконання бойового завдання в селі Погребки Курської області.



Герої живуть доти, поки ми їх пам’ятаємо.

Слава Україні!