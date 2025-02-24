Тернопільщина стрімко перетворюється на один з найкорумпованіших регіонів України. Системні зловживання у сфері містобудування, земельного дерибану, публічних закупівель та роботи комунальних підприємств стали нормою. Про це заявив заступник голови НАЗК Сергій Гупяк під час робочої поїздки до Тернополя.

Одним із найбільш кричущих прикладів є скандальні забудови, які ведуться всупереч нормам і здоровому глузду. Влада роками знищує зелені зони, намагаючись забудувати навіть Тернопільський парк. Тотальний хаос у видачі дозволів, кулуарні рішення та фактичне ігнорування інтересів громади стали візитівкою міста. І поки чиновники «освоюють» бюджетні кошти та дерибанять землю, звичайні мешканці втрачають комфортне середовище для життя.

Однак найбільш цинічною виглядає інформація про маєток доньки міського голови Сергія Надала в Маямі. У той час як Тернопіль потопає в проблемах, а міська влада економить на благоустрої та соціальних проєктах, родина мера живе за всіма канонами розкоші. Цей факт викликає серйозні запитання щодо джерел фінансування такої нерухомості. Звідки кошти? Чи пов’язані вони з незаконними схемами та відкати за будівельні проєкти в місті?

Заступник голови НАЗК Сергій Гупяк визнав, що корупційні ризики в Тернополі надзвичайно високі. Особливо це стосується містобудування, землеустрою та комунальних підприємств. Відомо, що НАЗК планує провести комплексний аналіз корупційних схем у цих сферах та надати рекомендації для їхнього усунення. Втім, чи будуть ці заходи дієвими, якщо місцева влада роками «кришує» незаконні схеми?

Начальник ОВА В’ячеслав Негода запевняє, що вживає заходів для боротьби з корупцією. Область має власну антикорупційну програму на 2022-2025 роки, однак її ефективність викликає чимало сумнівів. Адже якщо програму справді виконують, чому корупція в місті продовжує процвітати?

Голова обласної ради Богдан Бутковський і міський голова Сергій Надал намагаються переконати громадськість, що влада працює прозоро. Проте факти говорять самі за себе: скандальні забудови продовжуються, кошти з бюджету розходяться незрозуміло куди, а високопосадовці збагачуються.

Окремим питанням залишається підключення до Порталу викривачів корупції. Тернопільська міська рада та її установи досі не приєдналися до цієї системи, хоча це могло б стати реальним кроком у боротьбі з корупцією. Чи варто дивуватися, що чиновники не поспішають відкривати інформацію про свої махінації?

З початку 2024 року НАЗК вже розпочало шість повних перевірок декларацій тернопільських посадовців. У двох із завершених перевірок було виявлено недостовірні відомості на понад 2,2 млн грн. Це лише верхівка айсберга, адже масштаби розкрадань можуть бути значно більшими.

Тернопіль стрімко втрачає свою ідентичність через корупцію та безвідповідальність чиновників. І поки люди потерпають від хаотичної забудови та занедбаності міста, ті, хто має дбати про його розвиток, купують елітну нерухомість за кордоном. Чи зміниться щось після перевірок НАЗК, чи це лише черговий спектакль для громадськості – питання залишається відкритим.