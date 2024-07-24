Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, який народився с.Залісся, а проживав із сім’єю в с.Гермаківка Чортківського району, повідомляє Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, виявивши стійкість та мужність, виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 23 липня 2024 року під час вогневого впливу противника загинув солдат КОБОСНЯН Віктор Іванович, 1985 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!