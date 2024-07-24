На Тернопільщині є робота для працівників медичного напрямку

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках та медцентрах, особливо у теперішній час.

Загалом, з початку цього року роботодавці Тернопільщини пропонували 609 вакансій для медпрацівників. Більшість з них вже укомплектовані. На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 189 актуальних вакансій медичного напрямку.

Найбільший попит на:

лікарів (89 вакансій),

медсестер/медбратів (63 вакансії),

молодший медперсонал (14 вакансій).

Є 13 вакансій сімейних лікарів, по 6 вакансій – стоматологів, педіатрів, анестезіологів та терапевтів, по 5 вакансій – невропатологів та офтальмологів, 4 вакансії – рентгенологів, по 3 вакансії лікарів: з УЗД, хірургів та ортопедів-травматологів.

Також є потреба у таких лікарях, як патологоанатом, інфекціоніст, невролог, нефролог, отоларинголог, ендокринолог, кардіолог, психолог, акушер-гінеколог, нейрохірург, фтизіатр, ортопед, епідеміолог, бактеріолог та лікар фізичної та реабілітаційної медицини.

Пропонують роботу й для фельдшерів, медсестер, реєстраторів медичних, фасувальників медичних виробів та інших працівників медичної сфери.

Роботодавці пропонують:

понад 20 тис. грн – сімейному лікарю,

20 тис. грн – анестезіологу, рентгенологу, кардіологу, офтальмологу, епідеміологу, фтизіатру, невропатологу, терапевту, педіатру, нефрологу, отоларингологу, бактеріологу,

18 тис. грн – помічнику лікаря стоматолога,

15 тис. грн – фельдшеру.

На сьогодні через службу зайнятості області шукають роботу 50 фахівців медичної сфери, в основному це молодші медичні сестри (санітарки).

До речі, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для спеціалізації чи підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Технології медичної діагностики та лікування», «Терапія та реабілітація».

Гранти на відкриття чи розширення власної справи у сфері медицини

Завдяки реалізації грантової програми «єРобота» за проєктами «Власна справа» та «Гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя», які супроводжує служба зайнятості, на Тернопільщині реалізовуються бізнеси в напрямках: сімейна медицина, стоматологія, реабілітація, лікувальна косметологія та подологія, медичні лабораторні дослідження та ін.