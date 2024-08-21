16:37 | 21.08.2024
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Новини Тернополя 

На території Тернопільської області введено тепловий режим

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Сьогодні, з 12-ї години 20 хвилин, на території Тернопільської області буде введено тепловий режим: обмеження руху великовагового транспорту 🚚

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнувань, вантажним автомобілям заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм.

❌ Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

🚔 Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху.

Просимо усіх водіїв вантажівок врахувати цю інформацію, під час планування маршруту руху.2812:09
 

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