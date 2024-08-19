Завтра частина Збаража буде без світла

За інформацією диспетчера Збаразького РЕМ, завтра, 20 серпня, з 10.00 до 14.00 год. у зв’язку із плановими ремонтними роботами буде відключено електропостачання у Збаражі по наступних вулицях:

В.Чорновола, М.Богуславки, Просвіти, Садовського, Симиренка, І.Сірка, Коперника, Мазепи, Корольова, Сагайдачного, Садова, І.Гонти, Т.Бульби, Паркова, Василя Кука (колишня Корнійчука), Стефаника, Дорошенка, Козубських, Вишнева, Хліборобів, Крушельницької, Барвінкова, Маковея, Шпитальна, Яблунева, Подільська, Кривоноса, Б.Лепкого, Дружби, Сосюри, Сонячна, Заньковецької, Героїв Крут, Лисенка, Я.Мудрого, Довга(частково), Б.Харчука, Петлюри, Ю.Горайського, М.Міхновського (колишня Черняховського), І.Пастушенка(колишня Тімірязєва), Устима Голоднюка, Айвазовського, шоссе Максимівське