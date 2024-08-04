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Пантеон Героїв 

Захищаючи рідну землю загинув Михайло Вельничук з Тернопільщини

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02 серпня 2024 року, на війні, захищаючи рідну землю від російського окупанта, загинув військовослужбовець ЗСУ, наш земляк, житель с. Колодрібка – ВЕЛЬНИЧУК Михайло Мірчович, повідомляє Заліщицька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.
🇺🇦 Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини.

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