02 серпня 2024 року, на війні, захищаючи рідну землю від російського окупанта, загинув військовослужбовець ЗСУ, наш земляк, житель с. Колодрібка – ВЕЛЬНИЧУК Михайло Мірчович, повідомляє Заліщицька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини.